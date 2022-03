Kreis Paderborn vergibt den Heimatpreis

„Heimat ist mehr als ein abstrakter Begriff. Heimat ist Vertrautheit, Gemeinschaft und Zusammenhalt. Werte, die wir stärken und unterstützen wollen“, betont Landrat Christoph Rüther. Personen, Gruppen oder Verbände, die sich für die Heimat und die Menschen in der Region engagieren, können als mögliche Preisträger vorgeschlagen werden.

Insgesamt winkt eine Preissumme in Höhe von 10.000 Euro. Pro Jahr werden drei Preisträger ausgezeichnet. Bis zum 30. Juli nimmt der Kreis Vorschläge entgegen. Seit 2019 verleiht der Kreis den „Heimatpreis“ an Personen, Vereine und Organisatoren, die sich uneigennützig für die Heimat engagieren. „Der Preis ist eine Anerkennung und gleichzeitig Motivation, sich weiter für unsere Heimat zu engagieren“, so Rüther.

Vorgeschlagen werden können Projekte und Ideen aus vielen Bereichen: Pflege des Brauchtums und der Tradition, Schutz der Natur oder auch soziales und kulturelles Engagement, sowohl in den Dörfern als auch in den Städten des Kreisgebietes. Welche Vorschläge prämiert werden, entscheiden die politischen Gremien des Kreises Paderborn. Bewerbungen und Vorschläge sind bis zum 30. Juli möglich. Diese können unter der E-Mail-Adresse StruckmeierH@kreis-paderborn.de eingereicht werden.



Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat das Landesförderprogramm initiiert.