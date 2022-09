Sieben Drohnen können Kitze retten

In ihren Grußworten hoben Bürgermeister Christian Carl und Paderborns Landrat Manfred Rüther die Verbundenheit mit den Jägern hervor und bedankten sich für deren Einsatz für den Natur- und Artenschutz.

Dank galt während der Versammlung den Mitgliedern, die sich an verschiedenen Stellen mit viel Engagement und Herzblut in die jagdliche Arbeit einbringen. Geehrt wurden Erhard Günter als langjähriger Hegeringsleiter Fürstenberg (LJV Nadel in Silber), Ludger Gockel für seine Arbeit als Obmann im jagdlichen Schießwesen (LJV Nadel in Silber), Ulrich Menzel als Beisitzer im Vorstand und Ausbilder bei der Jungjägerausbildung (LJV Nadel in Bronze), Heinrich Heuser für seine Jugendarbeit als Obmann für junge Jäger im Hegering Altenbeken (LJV Nadel in Bronze) und Markus Böhner für die Zurverfügungstellung seines Reviers für die Hundearbeit (Rüdemannplakette in Bronze).

Für die langjährige gute Verbindung und Unterstützung der Kreisjägerschaft Paderborn bedankte sich Vorsitzender Berthold Antpöhler bei Landrat a.D. Manfred Müller und Kreisverwaltungsdirektor a.D. Herbert Temborius.

In der Pause ließen sich die Jagdgenossinnen und -genossen bei musikalischer Untermalung durch das Bläserkorps Fürstenberg, unter Leitung von Michael Stuhldreier, Wildleberkäse und Wildpfefferbeißer schmecken, um im Anschluss die Auszeichnung der ausgestellten Rehgehörne der Auswahlhegeschau durch den Fürstenberger Hegeringsleiter Markus Hegers zu erleben.

In seinem Jahresbericht informierte Vorsitzender Berthold Antpöhler unter anderem über die mit dem Förderprogramm des Landes angeschafften Drohnen mit Wärmebildtechnik, die zur Kitzrettung bei der Mahd eingesetzt werden. Die Initiative habe zu weiteren Anschaffungen von Drohnen innerhalb der Kreisjägerschaft geführt, so dass die Mahdsaison 2023 mit aktuell sieben Drohnen begleitet werden könne. Besonders lobte Berthold Antpöhler den Einsatz derjenigen, die ehrenamtlich bei der Wildrettung mitarbeiten.

Besonders wichtig war dem Vorsitzenden die Arbeit der „Task-Force Gänsebejagung“ im Hegering Delbrück, die sich bereits in diesem Jahr professionell und mit entsprechendem Equipment um die Vermeidung der durch die hohen Besätze teilweise erheblichen Schäden in der Landwirtschaft kümmerte. Das Pilotprojekt unter Federführung von Rudolf Hagenbrock wurde durch den Kreis Paderborn, den Landwirtschaftsverband und die Kreisjägerschaft unterstützt.

Lobend erwähnte Berthold Antpöhler die Ausbildungsangebote der Kreisjägerschaft wie den jährlich im Oktober beginnenden Jungjägerkurs sowie die Jagdgebrauchshundeausbildung des JGV Paderborner Land. Mit der Ertüchtigung der Schießanlage in Buke, der Förderung einer neuen Wurftaubenmaschine auf dem Schrotstand Lämmerweide, der Unterstützung der Schweißhundestationen sowie der Jagdgebrauchshundeausbildung der KJS mit dem Jagd-Gebrauchshunde-Verein Paderborner Land gab er Beispiele für die sinnvolle Verwendung des Jagdbeitrags.

Zwei Veränderungen gibt es im Vorstand. Annika Gütthoff (Schriftführerin und Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit) und Manfred Agethen (Obmann für Schießwesen) legten ihre Ämter aus persönlichen Gründen nieder. Der bereits kommissarisch als Obmann für Schießwesen tätige Burkhard Hoff wurde durch Wahl der Mitglieder offiziell in seinem Amt bestätigt. Zudem erfolgte die Neuwahl von Jasmin Stute für das Amt der Schriftführerin und Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit.