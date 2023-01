Autodiebe in Paderborn-Elsen unterwegs – mutmaßlicher Komplize gefasst

In Elsen sind in der Nacht zu Dienstag (17. Januar) Autodiebe aktiv gewesen. In einem Fall wurde ein Audi Q5 gestohlen, in einem anderen scheiterte der Diebstahlversuch und endete stattdessen mit der vorläufigen Festnahme eines Tatverdächtigen, wie die Polizei Paderborn berichtet.

Das Handy eines Anwohners am Oberheideweg meldete gegen 3.35 Uhr eine Bewegung vor der Haustür. Über eine Kamera entdeckte der Zeuge einen vermummten Mann vor der Tür, der mit einer großen Drahtschlinge oder ähnlichem hantierte. Per Notruf alarmierte der Anwohner die Polizei. Eine Streife war schnell vor Ort, konnte den Verdächtigen aber nicht entdecken.

Die Aufnahmen zeigten den weiteren Angaben zufolge einen Unbekannten, der offensichtlich eine Art Antenne vor die Haustür hielt. Solche Antennen werden in Verbindung mit speziellen Verstärkern genutzt, um die Keyless-Go-Funksignale eines im Hausflur liegenden Autoschlüssels aufzufangen und den Wagen auf diese Weise zu öffnen, zu starten und zu entwenden. Der Audi des Zeugen stand noch unberührt in der Einfahrt. Vermutlich hatte das Verlängern des Signals in diesem Fall nicht funktioniert.

Verdächtiger fällt der Polizei in unmittelbarer Nähe auf

In unmittelbarer Nähe fiel einer weiteren Streife ein Auto mit polnischem Kennzeichen auf. Im Fahrzeug saß ein Mann. Die Polizisten kontrollierten den 21-Jährigen und es stellte sich heraus, dass der Mann bereits im Zusammenhang mit Autodiebstahl aufgefallen war. Er wurde vorläufig festgenommen und machte keine Angaben. Die Fahndung nach weiteren Verdächtigen verlief ohne neue Erkenntnisse, heißt es.

Gegen 8.25 Uhr stellten die Besitzer eines schwarzen Audi Q5 den Diebstahl ihres Autos fest. Das SUV war abends in der Einfahrt zu einem Wohnhaus an der Straße Beim Schlinghause abgestellt worden. Am Morgen danach fehlte vom Auto jede Spur. Der ebenfalls mit einem Keyless-Go-System ausgestattete Audi, Baujahr 2016, war über Nacht entwendet worden. Die Polizei geht davon aus, dass es den Dieben gelungen ist, die Funkwellen des Q5-Schlüssels zu verlängern und den Wagen so nahezu geräuschlos zu entwenden.

Ermittler hoffen auf weitere Aufnahmen

Die Ermittlungen der Kripo dauern derzeit an. Die Ermittler suchen weitere Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Elsen gesehen haben. Möglicherweise liegen weitere Aufnahmen aus privaten Überwachungsanlagen vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Die Polizei rät, Funk-Autoschlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür abzulegen und das Funksignal mit Hilfe von funkdichten Hüllen abzuschirmen. Bei verdächtigen Beobachtungen sollte sofort der Polizeiruf 110 gewählt werden. Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Autodiebstählen hat die Paderborner Polizei im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geben-sie-autodieben-keine-chance