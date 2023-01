Lage des Arbeitsmarktes im Kreis Paderborn besser als die Stimmung

Paderborn

Der Arbeitsmarkt im Kreis Paderborn trotzt den aktuellen Krisen besser, als so mancher vermuten würde. So fasst jedenfalls die Paderborner Agentur für Arbeit am Mittwoch die aktuelle Situation zusammen. Langfristige Krisen wie der Demographische Wandel und der Fachkräftemangel bereiten Heinz Thiele, Leiter der Paderborner Arbeitsagentur, jedoch große Sorgen.

Von Alexandra Pöhler