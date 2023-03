Landesweiter Probealarm erfolgreich: Handys und Sirenen warnen auch in OWL

Beim landesweiten Probealarm am Donnerstag (9. März) haben in Nordrhein-Westfalen nicht nur 6000 Sirenen geheult, sondern auch Millionen Handys einen schrillen Ton von sich gegeben.

Katastrophenschutz in NRW am 9. März um 11 Uhr getestet

Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, löst den landesweiten Probealarm am Warntag (9. März) per Mausklick im Lagezentrum der Landesregierung im Innenministerium aus.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will den Probealarm im Lagezentrum der Landesregierung per Knopfdruck selbst zentral auslösen. Das Land testet damit das Zusammenspiel der verschiedenen Warnmittel für den Katastrophenfall, wie das NRW-Innenministerium am Mittwoch ankündigte.

So soll die Bevölkerung im Ernstfall darauf hingewiesen werden, sich in den Medien oder im Internet über weitere konkrete Handlungsempfehlungen zu informieren.

Erstmals löst das Land zentral das Warnsystem Cell Broadcast aus. Dadurch werden Warnungen automatisch auf Handys innerhalb bestimmter Funkzellen geschickt. Die Technik dahinter verantwortet der Bund, der Cell Broadcast bereits beim bundesweiten Warntag im vergangenen Dezember getestet hatte. Um die Warnung erhalten zu können, müssen bestimmte Einstellungen im Handy vorgenommen sein. Außerdem neu sind Warnhinweise auf mehr als 1100 digitalen Stadtinformationstafeln.

Ostwestfalen-Lippe ist gut vorbereitet

Bielefeld

Wenn an diesem Donnerstag (9. März) in Bielefeld die Sirenen heulen und es auf den Handys piept und leuchtet, dann ist kein Krieg ausgebrochen. Am 9. März findet der erste Warntag in diesem Jahr statt - es gibt Probealarm.

Kreis Herford

Wenn am Donnerstag, 9. März, um 11 Uhr überall im Kreis Herford Sirenen und Warn-Apps Alarm schlagen, ist das kein Grund zur Sorge. Der Kreis Herford beteiligt sich am landesweiten Warntag.

Schrille Warnung per Handy

Kreis Paderborn

Am Donnerstag, 9. März, wird es wieder laut: Der nächste landesweite Sirenenprobealarm wird ausgelöst. Auch der Kreis Paderborn erprobt sein Konzept, um die Bevölkerung bei Gefahren wie Großbränden oder Unwetter zu warnen und zu informieren.

Kreis Gütersloh

Es wird wieder laut im Kreis Gütersloh: Am Donnerstag, 9. März, um 11 Uhr heulen beim landesweiten Probealarm die Sirenen.

Kreis Höxter

Beim landesweiten Probealarm am Donnerstag, 9. März 2023, werden in ganz Nordrhein-Westfalen die Systeme zur Warnung der Bevölkerung getestet. Um 11 Uhr werden am NRW-Warntag auch im Kreis Höxter flächendeckend die Sirenen ertönen.

Der landesweite Warntag war 2018 eingeführt worden. In Nordrhein-Westfalen sind zurzeit rund 6000 Sirenen im Einsatz. Seit Mitte 2021 sind mehr als 700 neue hinzugekommen. Um die Bevölkerung besser warnen zu können, soll das Sirenennetz weiter ausgebaut werden. Dafür stellt das Land in diesem Jahr zehn Millionen Euro zur Verfügung.

Die Probewarnung hat auf diesem Handy funktioniert. Foto: Larissa Kölling

Alarmton und Textnachricht auf dem Handy

Vodafone hat die neue Cell-Broadcast-Technik inzwischen in allen seinen 5020 Mobilfunkstationen eingebaut. Das Unternehmen rief die Nutzer dazu auf, die neueste Version der Betriebssysteme zu installieren, damit die Technik funktioniert. Die Menschen in NRW sollen auf ihren Handys nicht nur einen Alarmton, sondern auch eine Textnachricht erhalten.

Die neue Technologie wurde in NRW im Ernstfall erstmals vor wenigen Tagen eingesetzt: Am 28. Februar hatte die Feuerwehr-Leitstelle in Münster die Bevölkerung im Stadtteil Coerde vor einem Großbrand gewarnt.

Je nach Warnstufe geben die Geräte sogar trotz Lautlos-Modus einen Warnton aus - etwa bei einer Warnung vor Hochwasser oder Erdbeben. Die Einführung von Cell Broadcast war nach der Hochwasser-Katastrophe im Juli 2021 beschlossen worden.