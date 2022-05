Der Wahlkreis 101 Paderborn II umfasst bei der Landtagswahl NRW 2022 die Stadt Paderborn und von der Gemeinde Altenbeken den Ortsteil Altenbeken. Hier gibt es am Wahlabend die Ergebnisse. Und bis dahin: Wer sind die Kandidaten? Was gibt es sonst Wissenswertes?

Am 15. Mai 2022 stimmen auch die Menschen im Wahlkreis 101 Paderborn II (Paderborn-Stadt) darüber ab, welche Partei in Düsseldorf Regierungsverantwortung übernehmen soll und welcher heimische Politiker in den Landtag einziehen wird.

Wer sind die Kandidaten im Wahlkreis 101?

Der Kandidat der CDU: Daniel Sieveke

CDU-Direktkandidat Daniel Sieveke strebt für den Wahlkreis Paderborn-Stadt die vierte Periode im NRW-Landtag an – nach 2010, 2012 und 2017. Bei seiner Nominierung ie Parteibasis bescherte dem Paderborner, der ohne Gegenkandidat antrat, ein Traumergebnis. Er bekam von den Parteimitgliedern 77 von 77 Stimmen – 100 Prozent.

Der Kandidat der SPD: Roger Voigtländer

Für die SPD tritt Roger Voigtländer erstmals als Landtagskandidat an. Er tritt in die Kandidaten-Fußstapfen von Claudia Steenkolk. Der Diplom-Kaufmann (Jahrgang 1963, Abitur 1981 in Dessau) wuchs in der DDR auf und absolvierte in Paderborn sein BWL-Studium. Seit 2019 ist er in der Paderborner SPD tätig.

Der Kandidat der FDP: Marc Lürbke

Marc Lürbke (FDP) gehört seit 2012 dem NRW-Landtag an. Bei der Wahl vor fünf Jahren bekam er 8,3 Prozent der Stimmen. Auch bei dieser Landtagswahl gilt das Ticket des FDP-Sicherheitsexperten nach Düsseldorf als sicher: Der 45-Jährige steht auf Listenplatz acht. „Die FDP setzt in NRW weiter auf Schwarz-Gelb. Wir haben einiges bewegt und wollen die Arbeit fortsetzen.“

Der Kandidat der Grünen: Ulrich Möhl

Nachfolger von Sigrid Beer, die seit 17 Jahren im Landtag vertreten ist und nicht mehr kandidiert, ist Ulrich Möhl (46). Der Diplom-Sozialarbeiter ist seit 2018 bei den Grünen aktiv, ist Ratsherr in Paderborn und arbeitet im Landgericht Paderborn als Bewährungshelfer und Mediator im Strafrecht.

Weitere Bewerber im Wahlkreis Paderborn II sind Holger Drewer (28), der für Die Linke antritt, sowie AfD-Stadtsprecher Marvin Weber (30). Ganz neu bei einer Landtagswahl ist die Partei Volt im Wahlkreis 101 dabei. Sie schickt Marcel Dick ins Rennen. Ebenfalls zur Wahl stehen Ronja-Marie Baumgarten (Die Partei) und Hans-Josef Hoffmann (Die Basis).

Wie war das Ergebnis der Landtagswahl NRW 2017 im Wahlkreis Paderborn-Stadt?

Vor fünf Jahren konnte Daniel Sieveke (CDU) mit 44,5 Prozent der Erststimmen erneut den heimischen Wahlkreis 101 gewinnen und damit in den Düsseldorfer Landtag einziehen. Claudia Steenkolk (SPD) erhielt vor fünf Jahren 24,9 Prozent der Erststimmen, Sigrid Beer (Grüne) 8,6 Prozent und Marc Lürbke (FDP) 8,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag 2017 bei 61,8 Prozent - insgesamt 67.819 Wahlberechtigte gaben ihre Stimme ab. Neben Daniel Sieveke zogen auch Marc Lürbke (FDP) und Sigrid Beer (Grüne) über die jeweilige Landesliste ihrer Partei in den Landtag ein.