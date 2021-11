Lehrer sind zu Streik aufgerufen

GEW: „Lehrkräfte in den Paderborner Schulen sorgen in der Pandemie dafür, dass die Bildung nicht kollabiert“

„Die Lehrkräfte in den Paderborner Schulen sorgen in der Pandemie dafür, dass die Bildung nicht kollabiert. Sie haben eine Lohnerhöhung von fünf Prozent verdient“, sagt Anett von Gernet, Mitglied im Kreisvorstand der GEW Paderborn, und nennt damit die Tarifforderung der Gewerkschaft.

Bislang hätten sich die Arbeitgeber in den bisherigen zwei Verhandlungsrunden keinen Millimeter auf die Forderungen der GEW zubewegt. „Wertschätzung sieht anders aus. Die Arbeitgeber nehmen eine Blockadehaltung ein. Die Beschäftigten werden am Dienstag beim Warnstreik in Bielefeld ein deutliches Zeichen setzen“, betont Dietmar Winsel, Bezirksvorstand der GEW-OWL. „Auch wir aus Paderborn werden uns daran beteiligen, wenn wir uns Dienstagmorgen auf den Weg nach Bielefeld machen, um dort unsere Forderungen zu formulieren.“ Bei der Kundgebung auf dem Bielefelder Rathausplatz wird Maike Finnern, die Vorsitzende der GEW Deutschland, sprechen.

Seit dem 8. Oktober laufen die Tarifverhandlungen für die rund 1,2 Millionen Tarifbeschäftigten der Bundesländer. Dazu zählen auch rund 200.000 angestellte Lehrkräfte und pädagogische Beschäftigte an Schulen. Gemeinsam mit den anderen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fordert die GEW fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens 150 Euro, und die stufengleiche Höhergruppierung.

Die in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder zusammengeschlossenen Arbeitgeber haben nach Angaben der GEW eine Lohnerhöhung bisher strikt abgelehnt. „Gute Arbeit verdient aber eine angemessene Bezahlung. Zudem gefährdet der Fachkräftemangel an Schulen wie in anderen Bereichen bereits die Qualität des öffentlichen Dienstes“, sagt Christoph Kramm, ebenfalls Mitglied im Kreisvorstand. In Paderborn bietet die Gewerkschaft an, gemeinsam nach Bielefeld zu fahren, oder sich im Streikcafé in der Ferdinandstraße streikend zu melden.