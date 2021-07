„Libori 2022 wird groß gefeiert“

Bürgermeister Michael Dreier ist sicher: 2022 wird wieder ein großes Libori gefeiert werden können. Und noch eine Botschaft hat er parat: Am Konzept für Herbst-Libori 2021 wird bereits gearbeitet. Am Libori-Dienstag wird traditionell Tacheles gesprochen: Dann treffen nämlich die Schausteller und Marktbeschicker beim gemeinsamen Frühstück auf politische Vertreter aller Ebenen – von Stadt und Kreis über Land bis hin zum Bund.

Lob für und Kritik an Politik und Verwaltung: Paderborner Schausteller reden Tacheles

Auch wenn es diesmal wieder Kritik an der ein oder anderen Corona-Regelung gab, so zeigten sich die Unternehmer doch grundsätzlich zufrieden, dass sie endlich wieder arbeiten dürfen – zumindest in einer Light-Version. Schausteller Robert Petter betonte mit Blick auf das Konzept: „Wo Libori drauf steht, läuft es!“