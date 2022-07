Libori feiert perfektes Comeback

Paderborn

Das Comeback des großen Libori-Festes hätte nach der Corona-Pause nicht besser ausfallen können: Unter idealen Bedingungen ist Paderborn in die fünfte Jahreszeit gestartet. Überall zufriedene Gesichter – selbst bei der Polizei: Zum Auftakt gab es am ersten Wochenende trotz der tausenden Besucher, die in die Stadt strömten, weniger Einsätze, als an einem normalen Wochenende. Soweit die Bilanz am Sonntagnachmittag.

Von Ingo Schmitz