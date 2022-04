13-jähriges Mädchen bei Unfall in Lichtenau schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lange Straße in Lichtenau hat sich ein 13-jähriges Mädchen am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen.

Die Jugendliche war gegen 16.30 Uhr an einer Haltestelle aus einem Linienbus, der nach Kleinenberg fuhr, gestiegen und hatte hinter dem Bus die Fahrbahn betreten, um diese zu überqueren. Dabei wurde sie von einem 50-jährigen Mann in einem BMW erfasst, der auf der Lange Straße in Richtung Paderborn unterwegs war.

Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte 13-Jährige in ein Paderborner Krankenhaus.