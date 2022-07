Richtfest für drei Häuser der Caritas-Sozialstation in Lichtenau

Die Caritas-Sozialstation in Lichtenau bekommt neue Räumlichkeiten. „Wir sind stark gewachsen und haben entsprechend mehr Mitarbeiter, brauchen also mehr Platz“, sagte Antje Brüggemann, Geschäftsführerin der Caritas Alten- und Krankenhilfe GmbH in Büren beim Richtfest.

Bei den drei geplanten und zum Teil bereits errichteten Häusern „Am neuen Weg“ in Lichtenau vom Bauherrn Tobias Roeren-Wiemers, handelt es sich um insgesamt 18 barrierefreie Wohneinheiten, die zwischen 50 und 80 Quadratmeter groß sein werden.

WEitere Themen aus Lichtenau

„Wir haben großen Wert auf regenerative Energien gelegt. Die drei Häusern werden den höchsten Energiestandard, den KFW 40 + erfüllen“, so Roeren-Wiemers. Deshalb könnten sich die zukünftigen Mieter über geringe Nebenkosten freuen. Zudem befinden sich die Häuser mitten in Lichtenau und damit „Mitten im Leben“, wie er sagt. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel seien fußläufig leicht erreichbar.

In Zusammenarbeit mit der Caritas in Büren errichtet der Bauherr auch ein Service-Wohnen-Gebäude. Brüggemann: „Das ist barrierefreies Wohnen mit direktem Kontakt zu der Caritas-Sozialstation, die auch in das Haus einziehen wird. Wen das Thema Service-Wohnen interessiert, kann sich das ebenfalls relativ neue Caritas-Gebäude in Haaren anschauen. Wir beraten Interessenten gerne.“ Für Menschen, die sich für barrierefreies Leben interessieren, organisiert der Bauherr gerne Besichtigungstermine.