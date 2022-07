20 Jahre Klostermarkt in Dalheim

Zum 20. Mal in seiner Geschichte öffnet der Klostermarkt in Dalheim für Besucher. Rund 40 Abteien, Stifte und Klöster aus Österreich, Tschechien, Polen und ganz Deutschland kommen am 27. und 28. August nach Westfalen, wie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) als Veranstalter in einer Pressemitteilung bekannt gab. Jeweils von 10 bis 18 Uhr zeigen die Ordensleute die Produkte aus ihren Werkstätten, Kellern und Küchen.

Wenn Braumeisterin Schwester Doris am Zapfhahn steht, Pater Gerhard sein Kräuterwissen teilt, Schwester Jacoba-Maria von ihrem selbstgemachten Zucchini-Relish probieren lässt und Westfalen sich im ehemaligen Kloster Dalheim (Kreis Paderborn) trifft, dann ist wieder Europas größter Klostermarkt - und das zum 20. Mal. Auf dem Gelände des ehemaligen Klosters befindet sich heute das LWL-Landesmuseum für Klosterkultur der Stiftung Kloster Dalheim.

Und hier soll auch das 20-jährige Bestehen des Klostermarkts gebührend gefeiert werden. Von hochwertigen Kosmetika über Töpferwaren bis hin zu klösterlichen Köstlichkeiten - das Angebot auf dem Klostermarkt ist ebenso vielfältig wie die vertretenen Ordensgemeinschaften. Ihre Waren stehen für Tradition, Qualität und Naturnähe. Jeweils von 10 bis 18 Uhr zeigen die Ordensleute, was in ihren Küchen, Kellern und Werkstätten in Handarbeit an wertvollen Produkten entsteht. Eine Tombola, die vom Verein der Freunde des Klosters Dalheim e.V. organisiert wird, rundet das Jubiläumsangebot ab.

Traditionsgemäß steht beim Dalheimer Marktgeschehen der persönliche Kontakt zwischen Ordensleuten und Besuchern im Mittelpunkt, die sich am Verkaufsstand oder bei den Kräuterführungen mit Pater Gerhard begegnen. Ein Taizé-Gebet (Samstag, 17 Uhr), das zwei Brüder aus der Communauté de Taizé gestalten, findet dieses Jahr unter freiem Himmel im Konventgarten statt.

Das Angebot wird in diesem Jahr anlässlich des Jubiläums durch ein besonderes Rahmenprogramm ergänzt: Bei einer Klostermarkt-Rallye entdecken kleine und große Gäste den Markt. Ein Streichelzoo lädt zu tierischen Begegnungen ein. Handwerksvorführungen u.a. in Brauerei, Brennerei und Mühle lassen historisches Handwerk wieder lebendig werden. In der Klosterwerkstatt werden Kinder selbst aktiv und basteln Holzschiffchen und Mönchs-Schlüsselanhänger. Am Sonntag gibt der Puppenspieler Uwe Natus zwei Vorstellungen für Familien, und der Bläserkreis der Universität Paderborn sorgt für musikalische Unterhaltung.

Auch die Latein-Sonderausstellung hat geöffnet

Im LWL-Landesmuseum für Klosterkultur beleuchtet die Sonderausstellung „Latein. Tot oder lebendig!?“ die Bedeutung der lateinischen Sprache für die europäische Bildungs- und Kulturgeschichte und zeigt über 200 Exponate aus der Antike, dem Mittelalter sowie der aktuellen Populärkultur. Der Eintritt in das LWL-Museum ist im Preis für den Markt enthalten.