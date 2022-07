2000 Euro für die Flüchtlingshilfe Lichtenau gesammelt

11. Marienandacht an der Annenkapelle – Spenden helfen Schulkindern aus der Ukraine

Lichtenau-Husen

Nach zweijähriger coronabedingter Pause konnte nun die 11. Marienandacht an der Annenkapelle zwischen Lichtenau und Husen gefeiert werden. 170 Gläubige fanden den Weg nach Amerungen, um dort in der einmaligen Natur an dieser schon traditionellen Andacht teilzunehmen.