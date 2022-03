22 Strohballen in Lichtenau-Asseln verbrannt

Polizei: Kinder haben in in unmittelbarer Nähe gezündelt

Lichtenau-Asseln

Bei einem Feuer an der Ahornallee in Lichtenau-Asseln sind am Sonntag 22 Strohballen verbrannt. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei haben vier Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren gegen 13.20 Uhr in unmittelbarer Nähe zu den Ballen mit einem Feuerzeug gezündelt.

- -