Abbiegeunfall auf der L817 bei Husen: 30.000 Euro Schaden

Ein Schaden von 30.000 Euro ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der L817 bei Lichtenau-Husen entstanden. Auf Höhe der L754 habe ein VW-Fahrer beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, berichtet die Kreispolizei Paderborn.

Verletzte kommen in Krankenhäuser

Die Beteiligten kamen mit Verletzungen in Krankenhäuser. Im Bereich der Unfallstelle sperrte die Polizei die Straße zeitweise.

Der VW-Fahrer (50) war gegen 9.50 Uhr auf der L817 von Dalheim in Richtung Lichtenau unterwegs. Am Abzweig Husen (L754) wollte er nach links in Richtung Husen abbiegen.

Dabei habe er einen Kia-Fahrer (48) mit Vorfahrtsrecht aus der Gegenrichtung übersehen. Daraufhin sei es zum Zusammenstoß gekommen, der Kia geriet von der Straße.

Bei dem Unfall wurden den Angaben zufolge der Fahrer des VW sowie der Kia-Fahrer und seine Beifahrerin (53) verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht worden. Beide Autos wurden stark beschädigt.