Nach Glatteisunfällen: A44 bei Lichtenau bis 18 Uhr gesperrt

Seit etwa 7 Uhr geht auf der Autobahn 44 in Richtung Kassel nichts mehr. Die Polizei machte nach einer Serie von Unfällen die Fahrbahn dicht. Zwischen Lichtenau und Marsberg bis auf Weiteres gesperrt, melden die Verkehrsdienste.

Für die Probleme sorgt nach Polizeiangaben vor allem Glatteis. Nachdem sich am Sonntagmorgen bereits mehrere kleine Unfälle ereigneten, überschlug sich zwischen den Anschlüssen ein Lkw. Die Bergungsarbeiten sollen laut Polizeiangaben bis 18 Uhr andauern. Zwischenzeitlich staute es sich auf rund drei Kilometern Länge.

Ein Lkw hat sich überschlagen. Die Bergung soll, laut Polizei, bis 18 Uhr andauern. Foto: Feuerwehr Marsberg

Lage im Kreis Paderborn

Auf den Straßen des Kreises Paderborn ist es am Sonntagmorgen sehr ruhig. „Wir haben bis jetzt Glück gehabt“, sagte ein Mitarbeiter der Polizei auf Anfrage. Lediglich am Knickweg in Paderborn, einem Wirtschaftsweg im Bereich der B68/Haxter Berg, rutschte ein Auto bei Straßenglätte in den Graben. Verletzte gab es allerdings nicht.

Das Wetter in Paderborn: Einfach auf den Play-Button klicken!

Lage im Kreis Höxter

Im Kreis Höxter ist die Wetterlage weitgehend entspannt. Allerdings gibt es im Bereich Bad Driburg/Stellberg/Dringenberg Glatteismeldungen und einige Unfälle.

Beim Wintereinbruch am vergangenen Montag gab es mehr als 50 Unfälle im Kreis Paderborn - aber keine Verletzten.