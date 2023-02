Alkoholdiebe verletzen Mitarbeiter und Kunden leicht

Trio stiehlt in Discounter in Lichtenau mehrere Flaschen und kann letztendlich flüchten

Lichtenau

Bei dem Versuch, Alkoholdiebe dingfest zu machen, sind in einem Discountmarkt in Lichtenau zwei Personen am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr leicht verletzt worden. Ein Mitarbeiter und ein Kunde hatten versucht einen der Diebe festzuhalten.