„Alles auf Anfang“ zum Jubiläum

Regie führen in der 13. Spielzeit und nach der langen Corona-Zwangspause Ulli Klußmeier und Stephan Buchmann.

In dem Stück hat Herbert (gespielt von Stephan Buchmann) sein altes Leben satt. Alle gehen ihm auf die Nerven: seine Frau, die sich von ihm scheiden lassen will, seine Geliebte, die ein Kind von ihm will und sein arbeitsscheuer Halbbruder, der dauernd Geld von ihm will. Da kommt ihm der Geldkoffer seines besten Freundes gerade gelegen, und es tun sich neue Perspektiven auf.

Die Zuschauer dürfen sich auf einen vergnüglichen Theaterabend in der Attelner Altenauhalle freuen. Vorstellungen sind geplant am Freitag, 7. Oktober, 19.30 Uhr; Samstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr; Sonntag, 9. Oktober, 18 Uhr; Freitag, 14. Oktober, 19.30 Uhr und Samstag, 15. Oktober, 19.30 Uhr.

Kartenreservierungen sind möglich ab Donnerstag, 1. September, per E-Mail unter [email protected] oder telefonisch täglich zwischen 18 und 20 Uhr unter 05292/932652.