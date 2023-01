Anfassen ausdrücklich erlaubt: Führung für Sehbehinderte im Kloster Dalheim

Regelmäßig bietet das Klostermuseum in Lichtenau-Dalheim Führungen für Sehbehinderte an. Museumspädagogin Katrin Weidemann (links) lässt Gunnar Fehling (2. von links) und die weiteren Teilnehmer Dinge in die Hand nehmen und ertasten. Auch Klänge und Gerüche werden beim Rundgang durch die Klosteranlage einbezogen.

Foto: Helga Kloppenburg