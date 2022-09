Angelsportverein Henglarn freut sich über Mitgliederrekord

„Wir fangen heute zwar weniger Fische, haben aber doppelt so viele Mitglieder!“ erklärt Volker Weding bei einer kleinen Feierstunde im Angelheim in Lichtenau-Henglarn. Der Vorstand des Angelsportvereins hatte dazu langjährige Mitglieder eingeladen.

Nur ein Viertel so viele Fische gefangen wie in den 70er Jahren

Da das 50-jährige Vereinsjubiläum 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht gefeiert werden konnte, wurden jetzt auch die Ehrungen von damals nachgeholt. Das sind insbesondere die Gründungsmitglieder Dieter Artzt, Josef Becker und Hubert Neugebauer. Leider waren Gerhard Bauschke und Reinhard Niggemeier sowie Hans-Georg Kahmen verhindert. Für dieses Jahr wurde Burkhard Klute für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Der erste Vorsitzende Volker Wedeking hielt zuvor einen Rückblick auf das Gründungsjahr 1970. Damals wurden 350 Forellen und Äschen mit einem Gesamtgewicht von rund 100 Kilogramm gefangen. Im Vergleich dazu sind es heute nur noch etwa 25 Kilogramm im Jahr.

Der Verein leistet einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz. Denn immer wieder fällt die Altenau in den letzten Jahren trocken: Deshalb gibt es seit drei Jahren den Hälterteich, in dem bis zu 100 Forellen Platz finden, in der Nähe der Kläranlage an der Ettlener Straße. „In diesem Jahr waren es bisher 80 Fische, darunter Forellen, Äschen und Groppen“, sagt Wedeking. Diese haben die Angelfreunde auf einer Flussstrecke von rund 400 Metern gerettet. Sehr erfreulich ist besonders das Vorkommen zahlreicher kleiner Äschen. Das die Äschen in der Altenau laichen würden, das sei wohlbekannt.

Der Angelsportverein zählt heute rund 60 Mitglieder, darunter auch acht Frauen und ist aus dem Henglarner Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Die Petrijünger helfen bei zahlreichen Veranstaltungen aktiv mit. Außerdem organisieren sie selbst das Maiangelfest, ein Herbstfest, Angelausflüge und das jährliche An- beziehungsweise Abangeln. In. In den letzten zehn Jahren wurden rund 50 junge Leute im Rahmen eines Lehrgangs für die Fischereiprüfung fit gemacht und ausgebildet; darunter auch einige Teilnehmer aus Etteln. Der Kursus läuft über zwölf Wochen. Nachwuchssorgen kennen die Angler nicht.