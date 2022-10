Anna-Maria Zimmermann singt in Lichtenau-Atteln

Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann kommt nach Lichtenau-Atteln. Am Samstag, 29. Oktober, will sie auf Einladung der Karnevalsfreunde schon einmal die Vorfreude auf die neue Session wecken.

Schlagerstar tritt am 29. Oktober in der Altenauhalle auf

Mit einer „Warm-Up Party“ in der Altenauhalle läuten die Karnevalsfreunde aus Atteln am Samstag, 29. Oktober, die neue Session ein. Beim Konzert von Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann und der anschließenden Party mit der Coverband „Enjoy“ wollen sie sich mit vielen Gästen schon kurz vor dem 11.11. in Karnevalsstimmung bringen.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits, Interessierte können Tickets zu einem vergünstigten Preis von 18 Euro per E-Mail an [email protected] bestellen. Außerdem bietet der Union Sportclub Altenautal als Veranstalter Karten bei jedem Fußball-Heimspiel der Seniorenmannschaften an.

„Ob zur Eröffnung des traditionellen Männerballettwettbewerbs oder als jahrelange Tormusik unserer ersten Mannschaft: Die Lieder von Anna-Maria Zimmermann werden in Atteln rauf und runter gespielt“, erzählt Alexander Pietsch als Verantwortlicher für die Karnevalsabteilung des USC Altenautal. Dass die Schlagersängerin ihre Hits wie „1000 Träume weit“, „Himmelblaue Augen“ oder „100.000 leuchtende Sterne“ jetzt live in Atteln auf die Bühne bringen wird, ist für die Organisatoren etwas ganz Besonderes. Der Einlass am Veranstaltungstag beginnt um 18.30 Uhr. Je nach Verfügbarkeit gibt es Resttickets an der Abendkasse für 19,50 Euro.