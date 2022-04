Ärger in Lichtenau: Mehr als zwei Monate ohne Festnetztelefon

Seit dem 22. Februar sind mehrere Haushalte im Bereich Am Lipsberg in Holtheim ohne Festnetztelefon. Zwar hat die Telekom inzwischen auf Nachfrage des WV versichert, dass das Problem bis Mitte dieser Woche gelöst sein soll, dennoch ist der Unmut groß.

So auch bei Klaus Stockbrink, dessen 99-jähriger Schwiegervater ebenfalls zu den Betroffenen zählt. In diesem hohen Alter könne es schließlich immer zu einer Situation kommen, in der rasch Hilfe herbeigerufen werden müsse, meint Stockbrink. Von einem ebenfalls älteren Nachbarn wisse er, dass dort der eigens zu diesem Zweck angeschaffte Hausnotruf seit dem 22. Februar auch nicht mehr funktioniere.