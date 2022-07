Großer Auftritt im Königinnenkleid

Auftakt des Schützenfestes in Husen – Vogelschießen ist an diesem Montag

Lichtenau

Der Auftakt des Schützenfestes in Husen ist gelungen, die Parade auf dem Sportplatz zog viele Besucher an. Spannend soll wieder das Vogelschießen an diesem Montag werden.

Von Helga Kloppenburg