Sanierung: Vollsperrung der Lichtenauer Ortsdurchfahrt beginnt im April

Ein Jahr haben Bürger und Politik in Lichtenau Aufschub bekommen, doch im April soll es nun soweit sein: Die Bundesstraße 68, die als Ortsdurchfahrt auch von vielen Pendlern benutzt wird, wird saniert.

Wie die Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift des Landesbetriebs Straßenbau NRW mitgeteilt hat, sollen die Arbeiten am Dienstag nach Ostern, 11. April, beginnen. Ursprünglich waren sie bereits für das vergangene Jahr geplant. Doch unter anderem, weil die personelle Situation und die Versorgung mit Baumaterial problematisch war, wurden sie vom Landesbetrieb verschoben. Nun soll die Erneuerung voraussichtlich im Oktober 2023 abgeschlossen werden. Investiert werden insgesamt rund 1,9 Millionen Euro.

Bei Bürger und Politik stößt die Maßnahme, obwohl die Notwendigkeit grundsätzlich anerkannt wird, auf wenig Begeisterung. Denn die Sanierung ist mit einer Vollsperrung der viel befahrenen Bundesstraße verbunden, die zahlreiche Pendler zwischen Warburg und Paderborn nutzen. Bereits jetzt gibt es bei Sperrungen und Störungen auf der nahen Autobahn 44 häufig Staus im Lichtenauer Ortskern.

Zudem muss die Stadt Lichtenau trotz angespannter Haushaltslage tief in die Tasche greifen. Denn im Zuge der Straßensanierung soll auch die Stützmauer einer Brücke über die Sauer repariert werden. Zwar könnten die Arbeiten, die die Stadt einen Eigenanteil von rund 300.000 Euro kosten werden, auch noch eine Zeitlang warten. Doch wären sie in einigen Jahren ohnehin notwendig und dann erneut mit einer Vollsperrung verbunden. Sie sollen daher in einem Zuge mit erledigt werden.

Behörden, Politik und Anlieger haben sich bereits im vergangenen Jahr, als noch mit einer Vollsperrung der Bundesstraße 2022 gerechnet wurde, viele Gedanken gemacht, wie eine Umleitung aussehen könnte. Darauf kann nun zurückgegriffen werden.

Fahrbahn wird auf 700 Metern erneuert

Wie der Landesbetrieb mitgeteilt hat, wird die Fahrbahnoberfläche auf einer Strecke von etwa 700 Metern (zwischen der Shell-Tankstelle am Ortsausgang Richtung Paderborn und der Einmündung Glockenstraße) erneuert. Auch die Straßenabläufe und Entwässerungsrinnen würden instandgesetzt und die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Für eine harmonische und einheitliche Optik werde im Bereich der Brückenstützmauer der Gehweg verbreitert und damit der Ortskern Lichtenau aufgewertet.

Umleitungen

Anwohner und Pendler müssten laut „Straßen NRW“ im Zeitraum der Sanierung mit größeren Verkehrsbeschränkungen rechnen. Die Maßnahme werde in drei Bauphasen durchgeführt. Für die ersten beiden Bauphasen werde die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Eine Umleitung werde für den regionalen Verkehr über die Lichtenauer Ortsteile Husen (Landstraße 817), Atteln (Landstraße 754) und Ebbinghausen (Kreisstraße 26) eingerichtet. Der überregionale Verkehr werde weiträumig über die L 828 und die Gemeinden Warburg-Scherfede, Willebadessen und Altenbeken-Buke sowie die Bundesstraße 64 nach Paderborn umgeleitet. Aus Richtung Paderborn kommend führt die Umleitung über Buke und Willebadessen nach Scherfede.

In der dritten Bauphase könnten die Arbeiten unter halbseitiger Sperrung ausgeführt werden. Unter Einsatz einer Baustellenampel werde der Verkehr von und nach Paderborn geregelt. Die überregionale Umleitung bleibe in dieser Bauphase weiterhin bestehen, um das Verkehrsaufkommen in der Kernstadt Lichtenau möglichst gering zu halten.

Am Montag, 6. März, 18 Uhr, laden der Landesbetrieb und die Stadt Lichtenau zu einer Informationsveranstaltung rund um die umfangreiche Baumaßnahme ins Technologiezentrum ein. Es gibt viele Informationen rund um die Baumaßnahme, die Planung und die Verkehrsführung, außerdem können Interessierte sich direkt mit den zuständigen Projektmitarbeitern austauschen.

Informationen zur Baumaßnahme wie Baupläne als PDF finden sich online hier beim Landesbetrieb.