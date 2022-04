B68-Vollsperrung in Lichtenau wird verschoben – Bürgermeisterin: „Nicht erfreut“

Schon in ein paar Tagen sollte es eigentlich losgehen mit der Sanierung der Bundesstraße 68. Nun heißt es: Kommando zurück! Wie der Landesbetrieb Straßen NRW am Mittwoch mitgeteilt hat, sollen die Arbeiten um ein Jahr verschoben werden.

Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift will die geplante Lichtenauer Ortsdurchfahrt inklusive der Stützmauer und Brücke über die Sauer nun wohl erst im Frühjahr 2023 sanieren. Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine und der in der Folge verhängten Sanktionen komme es zur Preissteigerung vieler Baustoffe, erläutert die Behörde in einer Stellungnahme.