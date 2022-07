Blumenkönigin regiert Lichtenau-Hakenberg

Die Frau von König Markus Sievers ist Floristin und setzt ihr Können am eigenen Kleid in Szene

Ein blumiges hellblaues Traumkleid verzauberte seine Trägerin in eine elfenschöne Blumenkönigin. Nicht nur die meterlange Schleppe zog die Blicke auf sich, sondern auch das in den Tüll eingearbeitete florale Muster mit türkis-lila-blauen Blumen. Die angeschnittenen Ärmelchen an der Corsage unterstrichen den verspielt leichten Kleidertraum.

Da die Königin Floristin ist, stand auch der Blumenstrauß im Mittelpunkt. Der Blumenstrauß aus bordeauxfarbenen Wildorchideen war ausgefallen schön und bildete den harmonischen Übergang zu den fuchsiafarbenen Taftkleidern der Hofdamen. Den Hofstaat bildeten Jürgen und Elisabeth Beer und Hubert und Claudia Rehermann, die in diesem Jubeljahr 25-jähriges Königsjubiläum feiern.

Königspaar überrascht Hakenberger mit vielen Aktionen

Ihrem Motto „Den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht, einfach machen“ blieben die Majestäten in den drei Jahren treu und überraschten die Hakenberger mit vielen Aktionen, wie dem Ausgeben einer Getränkerunde an jedes Haus per persönlicher Lieferung des Königspaares. „Hakenberg liegt mir am Herzen, es ist wie eine große Familie und ich bin gern König gewesen. Im Nachhinein war es auch nicht schlimm, dass es drei Jahre gedauert hat. In der Zwischenzeit bin ich Opa geworden und jetzt kann unsere Enkelin alles miterleben“, sagte Markus Sievers. „Es war eine fantastische Zeit“, schloss sich die Königin an.

Zum Jubelfest, das pandemiebedingt kleiner als eigentlich geplant ausgefallen ist, gab es dann doch einige Besonderheiten. So marschierten die Königspaare aus Asseln und Lichtenau samt Hofstaat im Umzug mit, die Vereinsfahne wurde neu angeschafft und die Krone der Königin wurde erneuert.

Eine besondere Neuerung im Jubiläumsjahr macht den kleinen Verein in der Energiestadt zudem zu einem Vorreiter: Von diesem Jahr an dürfen Frauen in den Schützenverein eintreten.