Bürgerbus wird in Lichtenau zum Rufbus

250 Kilometer fährt der Lichtenauer Bürgerbus in vier Schichten zwischen 7.40 Uhr und 19 Uhr werktäglich und fungiert seit sechs Jahren als Zubringerlinie, der die Streichung drohte. Nun wird aber der Rotstift angesetzt: Bereits ab Mittwoch, 6. Juli, fährt der Bus nur noch nach vorheriger Anmeldung.

Diese muss mindestens eine Stunde vor Fahrtbeginn – unter Tel. 05251/2930400 oder im Internet auf www.lichtenau-emobil.de – erfolgen. „In den letzten fünf Monaten standen nur wenig Menschen an den Haltestellen“, sagte Klimaschutzmanager Günter Voß auf WV-Anfrage. Grund dafür war auch Corona: „Einige Schüler wurden in dieser Zeit von den Eltern im eigenen Pkw zur Schule gebracht“, so Voß. Andere Schülerfahrten sind entfallen, weil Kinder die Schule verließen oder Familien umgezogen sind.