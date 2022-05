Bürgerschützenverein: zahlreiche Auszeichnungen in Henglarn

Nach der langen, pandemiebedingten Pause sind beim Bürgerschützenverein 1912 Henglarn am Schützenfestmontag die langjährigen Mitglieder, Insignienträger und scheidenden Vorstandsmitglieder geehrt und ausgezeichnet worden.

Die geehrten langjährigen Mitglieder, Insignienträger des Bürgerschützenvereins Henglarn und das Tambourcorps Haaren mit dem neuen König Raphael Grundmann und Jungschützenkönig Stefan Hillebrand.Oberst Jürgen Düchting (links) und Vorsitzender Christian Hansmeyer (rechts) bedanken sich bei den in der Generalversammlung 2022 ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern (von links): Stephan Lehde, Gerhard Vahle und Ulrich Drüke. Es fehlt: Falk Weinhold.

Für die 70-jährige Mitgliedschaft wurde ausgezeichnet: Heinz Adämmer. Für 65 Jahre Mitgliedschaft: Theodor Meier und Gerhard Bauschke. Für 60-Jahre Mitgliedschaft: Wilhelm Adämmer, Heinz Bock, Karl-Josef Düchting, Ferdinand Ernesti, Heribert Kloppenburg, Helmut Meier, Karl-Heinz Raabe. Für 50-jährige Mitgliedschaft: Franz-Josef Grundmann, Friedhelm Meier, Josef D‘llio, Hans-Christoph Düchting, Johannes Even und Franz Keuter. Für 25 Jahre Mitgliedschaft: Christian Hansmeyer, Jürgen Wegener, Joachim Ernesti, Andreas Niggemeyer, Manuel Risse, Jörgen Brune, Jens Giefer, Michael Hall, Wilhelm Zacharias, Dietmar Artzt, Michael Bornemann, Tobias Müting, Holger Köhler, Jürgen Düchting, Ingo Kindermann, Lars Ernesti, Martin Gensch, Reinhard Salmen und Georg Hoffknecht.

Weiterhin wurden geehrt der Kronprinz 2022 Vorjahreskönig Alexander Wiemer, der Zepterprinz Thomas Steinberg und Bierfasskönig 2022 Bernd Müting, der Apfelprinz 2022 Frank D‘llio und der Jungschützenkönig 2022 Stefan Hillebrand. Aufgrund der Beschränkungen zur Generalversammlung 2022 wurde der festliche Rahmen zum Schützenfrühstück genutzt um sich bei den ausgeschiedenen, ehemaligen Vorstandsmitgliedern zu bedanken.

Die Übergabe des Königsordens an den Schützenkönig 2022, Raphael Grundmann, erfolgte bereits am Nachmittag des Schützenfestsonntags. Als erste Ehrung standen am Samstagabend die Ehrung des 25-jährigen Jubelpaars Franz und Franzis Grundmann sowie ihres Jubel-Hofstaates auf dem Programm.

Der Bürgerschützenverein 1912 Henglarn bedankte sich im Rahmen des Vogelschießens und am Schützenfestwochenende für die mehr als 70-Jährige Freundschaft und musikalische Zusammenarbeit bei der Blaskapelle Freude & Frohsinn Etteln und beim Tambourcorps Haaren.