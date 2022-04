Charly Hübner kommt zum ersten Dalheimer Kabarett-Festival

Als Ergebnis der Zusammenarbeit des Kulturbüros OWL und der Stiftung Kloster Dalheim stehen von Mittwoch bis Sonntag, 15. bis 19. Juni, fünf Termine an, die dem wunderschönen Veranstaltungsort alle Ehre machen werden. Die Veranstalter bitten an jedem Abend gleich die doppelte Portion auf die Bühne. Gespielt werden Duo-Programme, die teils extra für diesen Anlass zusammengestellt werden. Geplant sind alle Veranstaltungen im „Neuen Schafstall“ auf dem Klostergelände. Der Vorverkauf hat begonnen: unter www.gemeinsamesache.com und überall dort, wo es Karten gibt. Die Veranstaltungen sind eine gemeinsame Sache des Kulturbüros OWL und des Teams Wohlsein, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien im Projekt „Neustart Kultur“.

Mit Matthias Brodowy und Ingo Börchers geht es am Mittwoch, 15. Juni, um 20 Uhr los. Der eine Vertreter für gehobenen Blödsinn, der andere der sympathischste Besserwisser, seit es das deutsche Kabarett gibt. Zusammen bilden Matthias Brodowy und Ingo Börchers bereits viele Jahre das Dreamteam des „WDR5-Kabarettfests“ in Paderborn und wagen sich für diesen Abend erstmals an ein Doppelprogramm.

Matthias Reuter und Carmela de Feo folgen einen Tag später ebenfalls um 20 Uhr. Wer Kabarettist Matthias Reuter und Kabarettistin Carmela de Feo schon mit einem ihrer Solo-Programme erlebte, hat eine ungefähre Vorstellung, in welche Höhen sich ein Abend aufschwingen wird, für den die beiden zum gemischten Doppel anreisen. Die Bestandteile sind: Akkordeon, Klavier, Texte vom Feinsten, Improvisationen vom Frechsten und überhaupt gute und kluge Unterhaltung, wie man sie viel zu selten findet.

Das Ensemble Syndikat Gold hat sich dem Schlager gewidmet und ist bereits vor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aufgetreten. Foto: Lars Achterberg

Am Freitag, 17. Juni, um 20 Uhr spielen Jochen Malms­heimer und Uwe Rössler ihr Programm „Zwei Füße für ein Hallelujah – Mit einem Regenten unterwegs“. Geschichte plus Kabarett plus Musik ergeben ein Historett, wie es nur Jochen Malms­heimer in kongenialer Zusammenarbeit mit Pianist Uwe Rössler zustande bringen kann. Fundiert recherchiert und gekonnt ins Kabarett übertragen, verarbeiten die beiden Künstler den historischen Gang nach Canossa von Heinrich IV. im Dezember 1076 unterhaltsam auf der Bühne.

Wer Charly Hübner vor allem als Kommissar im „Polizeiruf 110“ kennt, wird ihn am Samstag, 18. Juni, um 20 Uhr ganz anders kennenlernen. Nach Dalheim kommt er samt musikalischer Begleitung. Für die Musikbibliothek eines Verlags hat er ein Buch über die Hardrockband Motörhead geschrieben, deren Musik ihn sein ganzes Leben begleitet hat. In Dalheim liest Charly Hübner aus seinem Buch.

Am Sonntag, 19. Juni, dreht sich alles um eine andere Art von Musik. Zum Abschluss des Festivals kommen um 16 Uhr Syndikat Gold und Dr. Schlager in den „Neuen Schafstall“. Das Ensemble Syndikat Gold war die größte Entdeckung der Dalheimer „Sommernachtslieder“ im vergangenen Jahr. Zusammen mit Dr. Schlager alias Dr. Ingo Gra­bowsky, Direktor des LWL-Landesmuseums für Klosterkultur in Dalheim und Schlagerexperte, stellt das Ensemble extra für diesen Abend einen ganz eigenen Ausflug in die Welt des deutschsprachigen Schlagers zusammen. Sie blicken von der Jahrhundertwende bis heute.