Derzeit wohl kein Wolf dauerhaft in OWL

Düsseldorf/Lichtenau

Das letzte Mal, dass in OWL ein Wolf gesichtet wurde, war am 16. September 2022 im Kreis Paderborn. Gleichwohl machen sich viele Tierhalter landesweit weiterhin Sorgen, dass Wölfe ihre Schafe oder Ziegen reißen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat seit 2018 rund 4,5 Millionen Euro an Fördermitteln für den Herdenschutz vor Wölfen ausgegeben, wie aus einer Vorlage von NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) für die Sitzung des parlamentarischen Naturschutzausschusses an diesem Mittwoch hervorgeht.

Von Edgar Fels