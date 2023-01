Die kleine Kneipe in Lichtenau-Herbram ist zurück

Lichtenau-Herbram

Während aus vielen Dörfern eine Kneipe nach der anderen verschwindet, gibt es an diesem Wochenende in Herbram eine Neueröffnung der Kneipe „Zum Treffpunkt“ in der Dahler Straße 7. Die Kneipe wird ehrenamtlich an zwei Wochenenden im Monat betrieben und wurde in den vergangenen Monaten von vielen Freiwilligen des Ortes, darunter auch drei Geflüchtete aus Syrien, renoviert und aufgehübscht.

Von Helga Kloppenburg