Diebe stehlen zwei Fiat-Kleinwagen

Am Freitagabend bemerkte eine Zeugin gegen 21.35 Uhr drei vermummte Personen, die in Husen aus einem unbeleuchteten Feldweg auf die Straße Zum Kosef gingen. Dort machten sie sich in der Nachbarschaft an einem geparkten Auto zu schaffen. Noch während die Zeugin telefonisch den Besitzer informierte, drangen die Täter in das Auto ein, starteten den Motor und fuhren mit dem roten Fiat 500, Baujahr 2015, in Richtung Feldweg davon. Eine Person stieg dann aus und verschwand auf den Feldern. Das Auto drehte und entfernte sich über den Schützenweg und die Lichtenauer Straße in Richtung Atteln. Am Samstagmorgen entdeckte ein Zeuge einen verlassenen Fiat mit offenen Türen in einem Waldstück an der Marsberger Straße bei Fürstenberg. Als das Auto am Sonntagmorgen immer noch dort stand, verständigte der Zeuge die Polizei. Am Fundort stellte sich heraus, dass es sich um den gestohlenen Fiat aus Husen handelt. Die Polizei stellte den Wagen sicher.

In Atteln fiel am Montag gegen 5 Uhr ein weiterer Autodiebstahl auf. Diesmal handelt es sich um einen schwarzen Fiat Panda, Baujahr 2017. Der Wagen hatte an der Straße Am Spieker auf dem Grundstück des Besitzers gestanden und war um Mitternacht noch vor Ort. In der Nacht hatte niemand etwas Verdächtiges bemerkt. Die Fahndung nach dem Auto läuft. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die weitere Angaben zu Tatverdächtigen oder anderen verdächtigen Fahrzeugen an den Tatorten oder am Fundort des Fiat 500 in Fürstenberg machen können. Sie sollten sich melden unter Telefon 05251/3060.