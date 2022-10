DJK Kleinenberg wird für Nachhaltigkeit prämiert

Immer wieder in ihrer Vereinsgeschichte haben die „Blau-Weißen“ sportlich Zeichen gesetzt und sind neue Wege gegangen: ob Karneval, kreisübergreifender Fußball, Frauenfußball, Gardetanz, Yoga, Bogenschießen oder Sommer-Biathlon.

„Wenn wir zu unserem 90. Geburtstag zurückblicken, können wir stolz sein auf unseren Werdegang und das, was wir erreicht haben. Wir haben aber die Motivation, weiter innovativ zu sein – auch und vor allem neben dem Platz und der Bühne. Deshalb begegnen wir den großen Herausforderungen mit einem energetischen und infrastrukturellen Konzept, mit dem wir gut gerüstet die Zukunft gehen wollen“, betont Vorsitzende Ulrike Hibbeln-Sicken.

Die Kleinenberger Sportler gehörten zu den ersten der Region, die eine Photovoltaik-Anlage in Betrieb nahmen. Es folgten die Grundsanierung des Sportheims, die Installation einer Solarthermie-Anlage, die Regenwasser-Zisterne zur Rasenbewässerung und jetzt die Inbetriebnahme der CO2-neutralen Hackschnitzelheizung. Zudem setzte man mit der Aktion „Gesunde Kiste“, den Hochbeeten am Vereinsheim oder dem Sonnenblumenpflanzen ökologische Akzente. Für dieses Engagement wurde der Verein 2019 bereits mit dem 3. Platz beim Wettbewerb „KlimaSieger“ gewürdigt.

Jetzt kam eine weitere Auszeichnung hinzu. Im „Malkasten“ in Düsseldorf wurden drei Tage nach der Jubiläums-Sportwerbewoche im ersten Finale des Wettbewerbs „WestDerby Zukunft“ mit dem SC Paderborn 07, dem TSC Eintracht Dortmund, der FC Hertha Bonn und dem SuS Phönix Dortmund 09 vier große Sportvereine für ihre Nachhaltigkeitsprojekte ausgezeichnet. Der SV DJK Kleinenberg erreichte in der Kategorie „Mittelgroße Vereine“ hinter dem FC Hertha Bonn den 2. Rang. Der Klub aus Bonn war ökologisch/energetisch ähnlich aufgestellt wie die Kleinenberger, konnte aber zusätzlich mit einer Vielzahl an sozialen Projekten punkten.

Die Nominierten sowie die Gewinner wurden von einer Fachjury aus rund 100 Bewerbungen ausgewählt. Am Nachmittag durften die Nominierten ihre Projekte präsentieren. Oliver Mehring und Frank Brüß vertraten dabei den Sportverein Kleinenberg. „Mit unseren Projekten im Bereich der Nachhaltigkeit wollen wir einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und die Zukunftsfähigkeit unseres Vereins sicherstellen. Darüber hinaus bringen wir mit diesen übergeordneten Zielen viele Menschen zusammen und stärken unsere Gemeinschaft und das Ehrenamt. Im besten Falle schaffen wir es, Vorbild zu sein und andere für diese Themen und Konzepte zu begeistern“, erklärte Frank Brüß bei der Präsentation.

Moderator und 11-Freunde-Chefredakteur Philipp Köster lobte die „tolle Performance, die ihr heute hingelegt habt“. Als Laudatoren traten Degen-Olympiasiegerin Britta Heidemann und Zehnkampf-Silbermedaillengewinner Frank Busemann auf die Bühne. „Beide Vereine sind Überzeugungstäter und zeigen, dass man auch im Kleinen extrem viel bewegen kann“, lobte Busemann in seiner Rede zum FC Hertha Bonn und zum SV Kleinenberg.