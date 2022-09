Ein Schwerverletzter bei Unfall auf B68 nahe Lichtenau

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 9.50 Uhr ein 41-jähriger BMW-Fahrer in Grundsteinheim auf der Kasseler Straße zur B68. Beim Abbiegen nach links in Richtung Lichtenau missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Lichtenau fahrenden Skodafahrers (51). Der Skoda prallte auf das Heck des BMW und wurde stark beschädigt. Im Skoda zogen sich der Fahrer schwere und die Beifahrerin (47) leichte Verletzungen zu. Auch der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Mit Rettungswagen wurden alle Unfallopfer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 24.000 Euro.

Nur wenig später, gegen 10 Uhr, war in Lichtenau ein 71-jähriger Golf-Fahrer auf der Straße Zum Odenheimer Bach in Richtung Lange Straße unterwegs, als er an der Kreuzung Mühlenstraße den weiteren Angaben zufolge die Vorfahrt einer von rechts kommenden 45-jährigen Mazda-Fahrerin missachtete. Beim Zusammenstoß der beiden Wagen zog sich die Mazda-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.