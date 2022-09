Essen retten und die Haushaltskasse schonen

Seit gut einem halben Jahr betreibt die Blombergerin in Lichtenau am Yoga- und Gesundheitszentrum Ananda ihren Obst-und Gemüsestand „Silvys Happy Food“. Jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr verteilt sie bunt gefüllte Kisten mit verschiedensten Sorten von Obst und Gemüse nach Bestellung an ihre meist weiblichen Kunden.

„Das sind gerettete Lebensmittel“, erklärt die 39-jährige Blombergerin. Denn tagtäglich landen Millionen Tonnen überschüssiger und noch genießbarer Lebensmittel im Müll.

Die Hausfrau- und Mutter bezieht die Waren über einen Großhandel in Bielefeld. Die aktuellen Angebote werden per Whatsapp an die Kundinnen geschickt und diese geben ihre Bestellung bis spätestens donnerstagabends ab. Die Auswahl ist groß und reicht von Avocados, Äpfeln, Kiwis, Ananas, Bananen, Weintrauben, Salat, Gurken oder Tomaten über Knabbersachen, Süßigkeiten, Hafermilch, Blumen und frische Kräuter. Das Angebot ist immer anders. Die Kunden können für die leeren Kisten ein Pfand zahlen oder die Lebensmittel in eigene Kisten umpacken.

Aber auch Pferde- und Nagerkisten mit Möhren, Äpfeln und Salat gibt es für einen kleinen Preis. „Durch die direkte Zusammenarbeit mit den Großhändlern retten wir wertvolle Lebensmittel in Mengen, die von den Tafeln und anderen Einrichtungen nicht bedient werden können“ sagt Niko Röwekamp (22), der seine Schwester am Stand unterstützt.

Die beiden sind mit ihrer Idee nicht allein. So gibt es im Raum Paderborn ähnliche Initiativen wie foodheros21, Foodsharing oder togoodtogo. „Jeder kann Lebensmittel retten und nicht nur die Umwelt, sondern auch sein Portemonnaie schonen“, sagt Silvia Röwekamp und ruft zum Mitmachen auf.