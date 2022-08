Kreis Paderborn: Experten informieren über das „Wolfsgebiet Senne – Eggegebirge“

Der Kreis Paderborn und die Stadt Lichtenau wollen gemeinsam über das „Wolfsgebiet Senne - Eggegebirge“ informieren und laden daher am Dienstag, 30. August 2022, um 19 Uhr, in die Schützenhalle Lichtenau (Schützenstraße 13, 33165 Lichtenau) ein.

Am 30. August ab 19 Uhr in der Schützenhalle Lichtenau

Wölfe haben in den vergangenen Jahren in einigen Kommunen im Kreis Paderborn für Schlagzeilen gesorgt. In einer Mitteilung blickt der Kreis Paderborn zurück und schildert die einzelnen Ereignisse:

Im Jahr 2016 wurde im Kreis Paderborn erstmals ein durchziehender Wolf gesichtet. Das Tier wurde damals in Oberntudorf von einem Pkw angefahren und flüchtete.

wurde im Kreis Paderborn erstmals ein durchziehender Wolf gesichtet. Das Tier wurde damals in Oberntudorf von einem Pkw angefahren und flüchtete. Die nächsten Nachweise gab es 2018 : Auf dem Truppenübungsplatz Senne konnte die Existenz ein und derselben Wölfin mehrfach nachgewiesen werden. Daraufhin wurde seitens des Umweltministeriums im Dezember 2018 das Wolfsgebiet „Senne“ ins Leben gerufen. Heute gilt die Wölfin als verschollen.

: Auf dem Truppenübungsplatz Senne konnte die Existenz ein und derselben Wölfin mehrfach nachgewiesen werden. Daraufhin wurde seitens des Umweltministeriums im Dezember 2018 das Wolfsgebiet „Senne“ ins Leben gerufen. Heute gilt die Wölfin als verschollen. Im Jahr 2020 gab es zwei neue Meldungen aus Lichtenau und Altenbeken sowie Anfang des Jahres 2021 aus Lichtenau-Kleinenberg. Da die letzten drei Nachweise sich auf ein und dasselbe Tier - wieder eine Wölfin – beziehen, wird erneut ein territoriales Einzeltier in der Region vermutet. In der Folge wurde die derzeitige Wolfsgebietskulisse angepasst. Sie wird nun als „Wolfsgebiet Senne - Eggegebirge“ bezeichnet. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Tier auch in den an Altenbeken und Lichtenau angrenzenden Gemeinden bewegt.

Bei der Veranstaltung am 30. August in der Schützenhalle Lichtenau sollen zunächst Bürgermeisterin Ute Dülfer und Landrat Christoph Rüther in die Thematik einführen. Es schließen sich zwei Vorträge an. Dr. Matthias Kaiser vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, spricht über den Wolf in NRW. Anschließend berichtet Wolfgang Take, Herdenschutzberater bei der Landwirtschaftskammer NRW, über die sogenannte Herdenschutzberatung NRW. Eine Anmeldung für die Veranstaltung sei nicht notwendig, heißt es vom Kreis Paderborn.

Information über den Wolf im Kreis Paderborn gibt es auch auf der Homepage des Kreises (www.kreis-paderborn.de/wolf) und beim Land NRW (www.wolf.nrw.de).