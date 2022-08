Familien-Ferienfestival Kleinenberg lockt 2000 Besucher

Die Premiere des Familien-Ferienfestivals in Kleinenberg war für die Veranstalter ein voller Erfolg und belohnte den ehrenamtlichen Einsatz der Organisatoren. Rund 2000 Besucher erlebten einen Tag voller Aktionen, Musik und Gaumenschmaus in Kleinenberg.

„150 Helfer sind heute zur Unterstützung vor Ort. Sie kommen aus allen Vereinen in Kleinenberg, das ist wirklich großartig. Es freut uns, dass das Festival so gut angenommen wird und sich die sechsmonatige Vorbereitung unter der Leitung einer fünfköpfigen Projektgruppe gelohnt hat“, freute sich Ulrike Hibbeln-Sicken, erste Vorsitzende des Sportvereins DJK Blau-Weiß Kleinenberg.

„Das Familien-Ferienfestival ist ein stiftungseigenes Projekt, was bedeutet, dass die Stiftung nicht nur das Sponsoring übernimmt, sondern das Projekt auch organisatorisch begleitet. Stiftungseigene Projekte sind in der Regel Projekte, die dem gesamten Stadtgebiet zugutekommen und nicht gezielt die Förderung von einem Verein bedeutet. Wir freuen uns, dass wir durch die Spenden der Windkraftanlagenbetreiber die Möglichkeit haben, solch tolle Veranstaltungen wie heute in Kleinenberg fördern zu können“, stellte Reinhard Piepenbrock, 1. Vorsitzender der Stiftung, fest.

Das Programm bot neben Fußball-Darts, Bubble-Soccer, Hüpfburgen, Biathlon mit einem Lasergewehr und Rodeoreiten auch Vereinsangebote. So konnten Interessierte die Sparte Bogenschießen des DJK ausprobieren und die Tänzerinnen und Tänzer der Gardetanz-Abteilung des DJK holten ihre ausgefallenen Auftritte auf großer Bühne nach. Auf der Bühne waren aber auch Vorführungen von Nachbarvereinen zu sehen. So begeisterten die Sportlerinnen des USC Altenautal mit atemberaubendem Seilhüpfen.

Bubble-Soocer begeisterte die Besucher sowohl in der Halle als auch unter freiem Himmel. Foto: Anja Ebner

Als besonderer Showact zeigte Mike Niidas Fußball-Freestyle Tricks. „Ich bin mit 15 Jahren angefangen, nachdem ich einen Werbespot gesehen hatte, in dem ein Fußballer Tricks vorführte. Ich habe dann so lange in meinem Zimmer geübt, bis ich selbst Tricks konnte und erste Auftritte hatte. In der Regel trainiere ich zwei bis drei Stunden am Tag“, erklärt Niidas, der in Marienloh als Außenverteidiger auf dem Platz steht und in Paderborn Chemie und Sport auf Lehramt studiert.

Ein weiteres Highlight hatte ebenfalls mit Fußball zu tun, allerdings im Miniaturformat. Die amtierenden Deutsche Meisterin im Kickern Maura Porrmann forderte Klein und Groß in Kleinenberg zum Match am Tischfußballspiel auf.

„Als ich nach Hamburg gezogen bin, bin ich auf die dortige Kickerliga aufmerksam geworden und habe dann dort weiter geübt. Angefangen hatte ich schon vorher, aber in Hamburg habe ich gemerkt, was noch alles in diesem Bereich möglich ist“, sagt die aus Scherfede stammende Porrmann, die in Kleinenberg ungeschlagen blieb.

Ihre zweite Leidenschaft gehört der Musik. „Heute ist der erste Auftritt nach Corona für mich. Ich spiele eine Mischung aus Cover-Songs und eigenen Liedern“, erzählt die sportliche Singersongwriterin und brachte mit ihrem Auftritt weiche und eindrucksvolle Klänge auf den Sportplatz. Thommy Rosenkranz und Band schlossen den Abend mit einem Open-Air-Konzert ab und heizten den Festivalbesuchern noch einmal richtig ein.

Zukünftig soll das von der Bürger- und Energiestiftung Lichtenau gesponserte Festival organisiert von einem Sportverein der Stadt Lichtenau immer am letzten Ferienwochenende durchgeführt werden. 2024 wird der USC Altenautal das Familien-Ferienfestival ausrichten.