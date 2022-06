Feuer in Asseln: Polizei geht von technischem Defekt aus

Großeinsatz am Pfingstmontag in Lichtenauer Ortschaft

Lichtenau

Ein Feuer in einem Anbau eines Einfamilienhauses hat am Pfingstmontag für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Lichtenau-Asseln gesorgt. Zum Glück konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile wurde nach Angaben des Einsatzleiters vor Ort verhindert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geht sie von einem technischen Defekt aus.

Von Helga Kloppenburg