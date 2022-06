Feuer in Asseln schnell gelöscht

Ein Feuer in einem Anbau eines Einfamilienhauses hat am Pfingstmontag für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Lichtenau-Asseln gesorgt. Zum Glück konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile wurde nach Angaben des Einsatzleiters vor Ort verhindert.

Großeinsatz am Pfingstmontag in Lichtenauer Ortschaft

Der 60-jährige Bewohner des Hauses war nach eigenen Angaben am Pfingstmontag allein zuhause, als in dem Gebäude in der St.-Johannes-Straße in Asseln plötzlich der Strom ausfiel. Als er den Stromkasten kontrollieren wollte, habe er Brandgeruch bemerkt. Aus einem Anbau sei Qualm gedrungen.