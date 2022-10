Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Lichtenau

Bei einem Zimmerbrand in Lichtenau waren am späten Donnerstagabend 30 Feuerwehrleute im Einsatz. Vier Personen wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt.

Am Nordberg in Lichtenau hat es gebrannt. Symbolbild.

Der Brand am Nordberg wurde gegen 22.25 Uhr durch eine Rauchentwicklung zwischen Erd- und Dachgeschoss entdeckt. Unter Einsatzleitung des stellvertretenden Wehrführers Sören Dege waren Feuerwehrleute aus der Kernstadt, aus Hakenberg und Holtheim vor Ort.

Unter Atemschutz öffneten die Kameraden in dem stark verrauchten Haus den Brandherd in einer Holzdecke. Als das Feuer ausbrach, hielten sich sieben Personen in dem Haus auf, die sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Vier wurden vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt. Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt waren vor Ort. Ins Krankenhaus musste niemand eingeliefert werden.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar, die Polizei ermittelt