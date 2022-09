Forst-Profis zieht es nach Lichtenau

Bereits 2019 fand die Großveranstaltung in Lichtenau statt. Damals wie heute machen mehr als 200 Aussteller aus dem gesamten Bundesgebiet mit. Ein Grund für das große Interesse dürfte sein, dass sich der Wald zurzeit in einem tiefgreifenden Wandel befindet.

So sind die Waldtage nicht nur eine Innovationsschau der Forsttechnik, sondern auch eine Plattform, auf der Experten aus Wissenschaft, Verwaltung und Praxis die Herausforderungen des Auf- und Umbaus zukunftsfähiger und klimaresilienter Wälder diskutieren.

Geschehen soll das unter anderem beim 15. Briloner Waldsymposium, zu dem neben der DLG, der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, die Stadt Brilon und der Waldbauernverband NRW einladen. Die Fachkonferenz, die zum Auftakt am Freitag, 9. September, 14 Uhr im Forumszelt des Messegeländes am Heggeweg stattfindet, gilt als Herzstück des Fachprogramms. „Generationenwald in der Zeitenwende - Waldbesitzer zwischen allen Stühlen“, so lautet das Thema.

Nicht nur für Forst-Profis interessant

Und danach geht es Schlag auf Schlag, wie Dr. Reiner Hofmann, DLG-Bereichsleiter Forst, erläutert: An allen drei Tagen sei das Kongresszelt mit den verschiedensten Fachveranstaltungen ausgebucht. Waldbesitzer, politische Entscheidungsträger, Jäger, Naturschützer und Forstexperten kämen zu Wort, und zuweilen, erwartet Hofmann, gebe es sicherlich auch kontroverse Diskussionen

An den zahlreichen Ständen auf dem weitläufigen Messegelände oberhalb der Lichtenauer Kernstadt können sich Forst-Profis, aber auch interessierte Bürger das ganze Wochenende lang über so ziemlich jedes nur denkbare Thema informieren, dass irgendwie mit dem Wald zu tun hat.

Die neueste Forsttechnik wird vorgestellt und ist in Aktion zu sehen. Fachleute des Landesbetriebs Wald und Holz erläutern, mit welchen Strategien die Förster versuchen, dem Klimawandel zu begegnen und den Wald mit all seinen wichtigen Funktionen zukunftssicher zu machen. „Wir möchten dabei ganz konkret zeigen, was das heißt und wie das geht“, betont Roland Schockemöhle, Forstamtsleiter des Regionalforstamts Hochstift, „aus der Praxis für die Praxis“.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den auch der Landesbetrieb während der DLG-Waldtage aufgreift, ist Holz als Baustoff. Diese Nutzung werde immer wichtiger, sind viele Experten überzeugt. Die Stadt Brilon realisiert zurzeit den Umbau und die Erweiterung ihres Schulzentrums in Holzbauweise, und auch dieses Projekt wird ausführlich vorgestellt. Ein weiteres großes Thema ist das Heizen mit Holz. Schließlich sind Brennholz, Pelletts und Hackschnitzel angesichts explodierender Energiepreise zurzeit beliebt wie lange nicht.

Deutsche Meisterschaft der Pferderücker

Dort, wo es so eng oder der Boden so empfindlich ist, dass kein Harvester mehr arbeiten kann, fühlen sich Granit und Fuson erst so richtig in ihrem Element: Die Holzrückepferde hören auf jedes kleinste Kommando ihres Besitzers Elmar Stertenbrink und sind echte Profis im Wald. Während der DLG-Waldtage richtet die Interessengemeinschaft Zugpferde (IGZ) die 6. Deutsche Meisterschaft der Pferderücker aus. Die besten Pferderücker aus ganz Deutschland werden erwartet. An zwei Tagen werden in einem speziellen Parcours im Ein- und Zweispänner das Geschick der Pferderücker sowie der Gleichklang zwischen Pferd und Mensch auf die Probe gestellt.

Lichtenaus Bürgermeisterin Ute Dülfer freut sich, dass die Energiestadt erneut Gastgeber der Großveranstaltung sein darf. Die ist in Sachen Energieversorgung übrigens komplett nachhaltig unterwegs: Der während der drei Veranstaltungstage benötigte Strom kommt direkt von den Windrädern, in deren Schatten sich das Messegelände befindet.

Das komplette Programm und viele weitere Informationen rund um die DLG-Waldtage finden sich online unter www.dlg-waldtage.de.