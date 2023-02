Führung in Gebärdensprache durch das Kloster Dalheim

Das heutige LWL-Landesmuseum für Klosterkultur zeigt, wie Mönche und Nonnen vor mehr als 500 Jahren gelebt haben. Wie sah der Alltag im mittelalterlichen Kloster aus? Damals bestimmten strenge Regeln den Tagesablauf. Aber wurde im Kloster nur gebetet? Und warum brauchten die Ordensleute eine eigene Zeichensprache?

Der geführte Rundgang bietet Erwachsenen und Jugendlichen Einblicke in die historische Klausur des ehemaligen Klosters und das Leben der Bewohner des ehemaligen Augustiner-Chorherrenstifts. Eine Gebärdensprachdolmetscherin von „Via Manum“ übersetzt das Gesagte dabei gleichzeitig für gehörlose Menschen in Gebärdensprache. Die Teilnahme an der Führung kostet 3 Euro pro Erwachsenem, eine Begleitperson ist, soweit erforderlich, gegen Nachweis frei. Der Eintritt in das Museum ist frei. Weitere Informationen unter http://www.stiftung-kloster-dalheim.lwl.org.