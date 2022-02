Geplante Sanierung der B68 in Lichtenau sorgt für Kopfzerbrechen im Bauausschuss

Das Telefon steht nicht mehr still“, sagte Bürgermeisterin Ute Dülfer am Mittwoch im Bauausschuss. Seit in der vergangenen Woche die geplante Sperrung der Ortsdurchfahrt B 68 bekannt geworden sei, meldeten sich zahlreiche besorgte Geschäftsleute, Pendler, Einwohner Kleinenbergs und Anlieger der geplanten Umleitungen in der Verwaltung. „Sie alle sind nicht erfreut über die Pläne – und wir als Verwaltung sind natürlich auch nicht erfreut“, brachte es Ute Dülfer auf den Punkt.“

Denn für Lichtenau bringt die vom Landesbetrieb Straßen NRW für den Zeitraum vom Frühjahr bis zum Herbst dieses Jahres geplante Sanierung der Bundesstraße 68 nicht nur Unannehmlichkeiten mit sich, sondern auch Kosten, die die Stadt in der derzeitigen, ohnehin angespannten Haushaltslage kaum schultern kann. „Wir setzen einen Hilferuf ab, weil wir nicht genug Geld für den Klima-Campus haben, und gleichzeitig müssen wir 240.000 Euro für die Stützmauer einer Brücke ausgeben – das ist schwer zu vermitteln“, so die Bürgermeisterin. Selbstverständlich würde man das Geld lieber in den Bereich Schulen oder Kindergärten investieren.

Wie berichtet (WV vom 28. Januar), kommen auf die Stadt durch die Baumaßnahme, wenn sie in dem vom Landesbetrieb geplanten Umfang umgesetzt wird, Kosten von rund 300.000 Euro zu. Der Löwenanteil von 240.000 Euro wird dabei von einer Stützmauer der Sauer-Brücke im Verlauf der Straße verursacht. Sie ist (ebenso wie der zugehörige Bürgersteig) im städtischen Besitz und muss laut eines Gutachtens saniert werden.

Allerdings, so gab die Bürgermeisterin im Ausschuss zu bedenken, sage das Gutachten auch klar, dass die Sanierung der Stützmauer nicht unmittelbar dringend sei, sondern sie durchaus noch acht oder zehn Jahre halten dürfte.

Sie stellte den Ausschussmitgliedern, die in ihrer Sitzung am Mittwochabend zunächst noch keinen Beschluss fassten, unterschiedliche Möglichkeiten vor, mit dem Problem umzugehen. So könne die Stadt die Unterzeichnung einer Baudurchführungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb verweigern. Die B 68 würde dann trotzdem saniert, die städtische Stützmauer aber außen vor gelassen.

„Irgendwann allerdings muss sie saniert werden“, betonte die Bürgermeisterin, „und dann wäre die Stadt allein für die Baumaßnahme und auch die Einrichtung und Sicherung der Baustelle verantwortlich.“

Eine andere Möglichkeit: Die Stadt könnte versuchen, sich mit dem Landesbetrieb darauf zu einigen, die Baumaßnahme zu verschieben. Doch auch das berge Probleme. So sei keineswegs klar, wann die Arbeiten in Lichtenau dann zum Zuge kommen könnten, es müsse nicht unbedingt bereits 2023 sein, sondern könnte auch mehrere Jahre in der Zukunft liegen. Bereits jetzt gebe es aber Beschwerden von Anliegern, die den schlechten Zustand der Straße und damit verbundene Lärmbelästigung kritisieren. Im nichtöffentlichen Teil der Bauausschusssitzung stellte die Bürgermeisterin den Mitgliedern als weitere Alternative mögliche vertragliche Vereinbarungen vor, die die Finanzierung der fehlenden städtischen Mittel betreffen. Eine endgültige Entscheidung, wie es nun weitergehen soll, wird der Rat in seiner Sitzung am 17. Februar treffen.

Den Verantwortlichen der Lichtenauer Politik bleibt nur die sprichwörtliche Wahl zwischen Pest und Cholera. Sie können nach dem Prinzip „Augen zu und durch“ das fehlende Geld irgendwie doch mobilisieren und die Sanierung ihrer Ortsdurchfahrt samt Stützmauer in diesem Jahr durchziehen. Sie können sich (vielleicht) mit dem Landesbetrieb darauf einigen, das Ganze doch noch um ein paar Jahre aufzuschieben. Oder sie können die Sanierung ohne Einbeziehung der Stützmauer wählen. Das würde allerdings nicht eine, sondern zwei Vollsperrungen der wichtigen Verkehrsader bedeuten. Denn irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft, das ist unstrittig, muss die Mauer saniert werden, wenn die vielbefahrene Brücke sicher bleiben soll. Wie sie sich also auch entscheiden, wirklich glücklich werden die Politiker damit niemanden machen.

Bedenklich stimmt, dass das Aufbringen einer (für einen öffentlichen Haushalt) so vergleichsweise geringen Summe wie 300.000 Euro die Stadt vor so große Probleme stellt. Es macht deutlich, wie stark angespannt die Lichtenauer Haushaltslage ist.