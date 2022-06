Grundsteinheim jubelt den Regenten zu

Der Lichtenauer Ortsteil Grundsteinheim hat sich am Pfingstsonntag von seiner schönsten Seite gezeigt. Beim Schützenfest standen Schützenkönig Thomas Buschmeyer (52) und seine Frau und Königin Sabrina im glanzvollen Mittelpunkt.

Thomas Buschmeyer und seine Frau und Königin Sabrina standen am Sonntag beim Festumzug in Grundsteinheim im glanzvollen Mittelpunkt. Mit dabei die achtjährige Nichte Sophie.

Martin Hölscher, Oberst des Heimatschutzvereins Grundsteinheim, hatte Mitglieder und Bürger zum Neustart in eine neue und hoffentlich bald friedliche Zukunft eingeladen. Diesem Aufruf folgten am Pfingstwochenende zahlreiche Besucher. Sie säumten am Sonntag die festlich geschmückten Straßen der Ortschaft.