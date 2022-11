Josef Dissen erhält Heimatpreis Lichtenau

Verleihung des Heimatpreises in Lichtenau: Bürgermeisterin Ute Dülfer mit den Preisträgern Josef Dissen (1. Platz), Dierk Haberhausen und Friedrich Poggenpohl vom EGV Holtheim (3. Platz) und Jörg Böhner vom VfL Lichtenau, der den 2. Platz stellvertretend für den erkrankten Alexander Leifeld in Empfang nahm, sowie der stellvertretende Landrat Hans-Bernd Janzen.

Zum vierten Mal wurde der vom Land NRW geförderte Preis jetzt in Lichtenau vergeben.

Preisträger Josef Dissen

Sein Name sei synonym für Heimat, so sagt Laudatorin Birgit Rebbe-Schulte über den Erstplatzierten Josef Dissen aus Husen. Seine Tätigkeitsfelder sind dabei weitläufig, sei es als Ortsheimatpfleger, Naturschützer, Heimatdichter oder als Schlüsselfigur und treibende Kraft hinter vielfältigen Projekten.

Eine besondere Herzensangelegenheit ist für Josef Dissen die nahegelegene Annenkapelle. Neben seinem langjährigen Einsatz für die Pflege und den Erhalt von Bauwerk und Außengelände, öffnet er die Annenkapelle regelmäßig, um sie für Besucher erlebbar zu machen. Mit Leidenschaft ist er auch bei der Gestaltung des Annentages dabei, den er als Kind schon gern besuchte. Deswegen ist es ihm ein besonderes Anliegen, dieses Kulturgut lebendig zu halten.

Darüber hinaus sei ihm auch für den Naturschutz kein Weg zu weit. Sei es seine intensive Einbringung während der Umplanungen zur Renaturierung der Altenau oder das Schaffen von Lebensräumen für Mehlschwalben, Eulen, Insekten und Amphibien. Zusammen mit einer Gruppe Aktiver bewerkstelligte Dissen außerdem die Wiederbelebung der Streuobstwiese am Ortsrand, die mittlerweile zu einem idyllischen Treffpunkt aufgewertet werden konnte.

Daneben, so Birgit Rebbe-Schulte, finde man seine Liebe zur Heimat und dem Ehrenamt auch in seinen Gedichten wieder, in denen er sich seit mehr als 20 Jahren verwirklicht und von denen er bereits 500 Gedichtbände verkaufen konnte. Die Erlöse aus dieser Leidenschaft fließen regelmäßig zurück in örtliche Projekte.

Ehrenamt sei sehr viel Arbeit, gleichzeitig aber auch Lohn, stellte Josef Dissen in seiner Dankesrede zusammenfassend fest, und gerade ein Dankeschön bedeute viel.

Preisträger Alexander Leifeld

Alexander Leifeld aus Lichtenau durfte sich über den zweiten Platz freuen, auch wenn er krankheitsbedingt an der Verleihung nicht teilnehmen konnte. Sein Vereinskollege und Laudator Jörg Böhner würdigte Leifelds langjährigen Einsatz insbesondere in der Jugendarbeit des VfL Lichtenau. Sein Engagement kennzeichne sich unter anderem durch die unzähligen Ämter, die er bereits durchlaufen habe, in seiner Eigenschaft als Trainer von bis zu drei Mannschaften gleichzeitig, durch seinen Einsatz zur Gründung einer Mädchenmannschaft (die mittlerweile schon eine Damenmannschaft ist) oder seinen unvergleichlichen Draht zum Vereinsnachwuchs. Alexander Leifeld sei ein überregionaler Kommunikator, fördere durch seinen Einsatz das Zusammenleben und schaffe Perspektiven.

Preisträger EGV Holtheim

Der dritte Platz ging an die Abteilung Holtheim des Eggegebirgsvereins (EGV). Heimat müsse gestaltet werden, sagte Laudator Markus Müller. Der EGV Holtheim sei seit 50 Jahren fest verankert. Der Verein unterhält ein weitläufiges Areal mit Spielplatz und Schutzhütte, das unter anderem auch Schulklassen zum Entdecken der Natur zur Verfügung gestellt wird. Außerdem wird in einer ohne Ehrenamt nicht leistbaren Arbeit ein weites Netz an Wanderwegen gepflegt, von dem die Bevölkerung profitiere. Zudem gestaltet der Verein verschiedene Aktionen wie Reibekuchenfeste oder Nikolausfeiern.