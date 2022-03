Jugendarbeit der Stadt Lichtenau stellt neues Programm vor

Es geht wieder was: Mit einem neuen Programm mit Kreativangeboten, Spaß und Ausflügen startet die offene Jugendarbeit der Stadt Lichtenau durch ins Frühjahr und in den Sommer.

Treffen im „Fifteens“

Dreh- und Angelpunkt ist dabei der Jugendtreff „Fifteens“ in der Lange Straße 33, der als zentraler Anlaufpunkt für alle Kinder und Jugendlichen kostenlos zugänglich ist. Pädagogische Fachkräfte stehen dort für Fragen, Probleme und Gespräche jederzeit zur Verfügung. Erreichbar ist der Treffpunkt unter 05295/ 9986810 oder 0170/9823098 sowie per E-Mail: JugendarbeitLichtenau@outlook.de. Ansprechpartnerinnen sind Denise Hüllen, Leonie Amedick und Nadine Kalbhen. Geöffnet ist das „Fifteens“ immer dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren sowie von 18 bis 20 Uhr für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren.

Fahrten und Ausflüge

Nachdem viele Freizeiteinrichtungen nun wieder geöffnet sind, wollen die Betreuerinnen mit den Jugendlichen auch unterwegs sein. Geplant sind unter anderem Fahrten in den Kletterpark Paderborn (13. April), in die Trampolin-Halle Activity-Park Paderborn (14. April), in den Movie-Park Bottrop (27. Juni), ins Kino nach Paderborn (6. Juli) und zum Wasserspielplatz in Schloß Neuhaus (19. August). An die Nordsee geht es zu Beginn der Sommerferien: Vom 1. bis 4. Juli sind Ferientage in Cuxhaven geplant. Doch auch die Natur direkt vor der Haustür erkunden die Teilnehmer: bei einer Radtour (20. Mai) und einer Wanderung (30. Juni) im Altenautal.

Kreativangebote

Jede Menge Möglichkeiten, sich kreativ zu betätigen und ein neues Hobby zu entdecken, gibt es ebenfalls. Zum Angebot gehören unter anderem ein Floristik-Workshop mit dem Titel Blumenzauber (30. April), eine Schmuckwerkstatt (7. Juli), Kreativ-Klassiker wie Bügelperlen und Window-Color (14. Juli), eine Kerzenschmiedezeit (17. September) und vieles mehr.

Corona-Schutz

Wegen des Coronavirus gelten noch einige Einschränkungen. So kann jeweils nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern mitmachen. Das Anmeldeformular muss persönlich abgegeben werden. Möglich ist das am Montag, 14. März, von 17 bis 18 Uhr und zu den Öffnungszeiten im Jugendtreff. Die Plätze werden nach der Reihenfolge des Eingangs vergeben. Die Teilnahmegebühr ist bei der Anmeldung zu zahlen. Mitmachen können zunächst nur Einwohner aus dem Stadtgebiet sowie Schüler der städtischen Schulen. Nachrücker-Plätze können auch an Einwohner anderer Städte vergeben werden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden sich im Programmheft, das über die Homepage der Stadt (www.lichtenau.de) heruntergeladen werden kann. Außerdem ist es in den Schulen verteilt worden und in den Bäckereien und Lebensmittelläden der Orte erhältlich.

Schoko-Spenden

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch die Jugendlichen in Lichtenau. Voraussichtlich am Donnerstag startet ein Hilfstransport in Lichtenaus polnische Partnerstadt Pieniezno. Das Team des „Fifteens“ hat seine Besucher, aber auch die Jungen und Mädchen in den Kindergärten und Schulen dazu eingeladen, eine Tafel Schokolade zu spenden, die an geflüchtete Kinder aus der Ukraine verteilt wird. „Die Resonanz ist toll“, freut sich Denise Hüllen. Noch bis zum Mittag dieses Mittwochs können Schokoladentafeln direkt in den Kindergärten oder in den Schulen abgegeben werden.