Keine Einschränkungen für Lichtenauer Könige beim Kreisschützenfest in Boke

In Lichtenauer Schützenkreisen kursiert das Gerücht, die Stadtverwaltung habe alle Könige im Stadtgebiet gebeten, sich am kommenden Sonntag, 4. September, beim Kreisschützenfest in Delbrück-Boke nicht am Vogelschießen um den Titel des Kreiskönigs zu beteiligen. Grund sei, dass die angespannten städtischen Finanzen geschont werden sollten. Bürgermeisterin Ute Dülfer hat diesem Gerücht jetzt deutlich widersprochen.

In einem Schreiben, das an alle Schützenvorstände und -könige im Stadtgebiet gerichtet ist, stellt sie klar, dass die Behauptung falsch sei: „Weder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch ich haben ansatzweise derartige Äußerungen getätigt.“

Lichtenau und seine Dörfer hätten in der Vergangenheit schon unvergessliche Kreisschützenfeste ausgerichtet. Dabei hätten gerade der Zusammenhalt und das intakte Vereinsleben die Dörfer zu guten Gastgebern gemacht.

„Ich bin mir sicher, dass uns das gemeinsam trotz der aktuell angespannten und ungewissen wirtschaftlichen Lage, vor allem in Bezug auf die Energiekrise, auch bei weiteren Festen gelingen wird“, schreibt die Bürgermeisterin. Das gelte ausdrücklich auch für den Fall, dass ein König aus dem Stadtgebiet Lichtenau am Sonntag in Boke den Vogel abschießen sollte.

Die Chancen dafür stehen gar nicht schlecht. Mit Blankenrode, Grundsteinheim, Hakenberg, Henglarn, Herbram, Holtheim, Atteln und auch Ute Dülfers Heimatdorf Kleinenberg ist der Großteil der Lichtenauer Dörfer schießberechtigt. Lediglich die Könige aus Asseln, Husen und der Kernstadt dürfen nicht mitschießen, weil noch Sperrfristen greifen.

Nicht immer, schreibt Ute Dülfer, sei es nötig oder auch möglich, ein Gerücht, mit dem die Verwaltung konfrontiert sei, aus der Welt zu schaffen. „In diesem speziellen Fall ist es mir aber äußerst wichtig, dass Sie unsere Einschätzung noch einmal direkt und ohne Umwege erhalten“, wendet sie sich an die Schützenvorstände und Majestäten.

Ute Dülfer, die selbst vor einigen Jahren Schützenkönigin in ihrem Heimatort Kleinenberg war, betont, dass ihr das Vereins- und besonders das Schützenwesen sehr am Herzen liege. „Für das Wochenende des Kreisschützenfestes wünsche ich Ihnen viel Freude in der Gemeinschaft Ihrer Vereine und Bruderschaften“, schließt sie ihr Schreiben an die Schützen.