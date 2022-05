Kinder bemalen in Herbram Schützenvogel

„Die Kinder sind der Grundstein für die Zukunft der Vereine“, betont Oberst Elmar Koch, „und wir hoffen, dass diese Begeisterung zum Verein mit solchen Aktionen lebendig bleibt“. Das Vogelschießen in Herbram wird am Samstag, 21. Mai, ausgerichtet. Die Schützen treten um 14 Uhr an der Schützenhalle an, um zunächst die Ehrenobristen und anschließend den amtierenden König Julian Vogt abzuholen. Nach dem Schießen der Jungschützen und der Proklamation des neuen Jungschützenkönigs samt Prinzen, beginnt gegen 16 Uhr am Rande der Buchlieth das Schießen der Schützen.

Für die Marschmusik und die musikalische Umrahmung beim Vogelschießen sorgt die Musikkapelle Iggenhausen. Die Proklamation der neuen Majestäten ist für etwa 20 Uhr geplant, bevor dann im Anschluss die Tanzband Sneeze in der Schützenhalle für Tanzmusik und beste Stimmung sorgen wird