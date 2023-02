Kirche der Freien Christengemeinde Lichtenau wird zum Kinderparadies

Das Wetter ist ungemütlich. Da fragen sich so manche Eltern: Wohin mit den energiegeladenen Kids? Eine Antwort bot die Freie Christen-Gemeinde Lichtenau: An vier Tagen wurde das gesamte Gemeindehaus zu einem riesigen Indoor-Spielplatz umgeräumt.

Wo sonst Gottesdienste gefeiert werden, luden jetzt Hüpfburgen zum Austoben ein: Zu einem Indoorspielplatz wurde an vier Tagen die Kirche der Freien Christengemeinde in Lichtenau.

In den vielen verschiedenen Räumen auf zwei Etagen wurde für jedes Alter von 0 bis 13 Jahren so einiges geboten: Bastelecke, Gesellschaftsspiele, Versuchslabor, Lego-Werkstatt und eine Krabbelstube für die ganz Kleinen. Das absolute Highlight jedoch waren die Hüpfburgen sowie der „Ninja-Parcours“ mitten im Kirchsaal.

Dort, wo für gewöhnlich gepredigt, gesungen und gebetet wird, tobten sich die Kinder nach Herzenslust aus. „Bei den Vorbereitungen und Planungen für diesen ersten Indoor-Spielplatz war es überhaupt noch nicht absehbar, wie unser Angebot bei den Familien ankommen würde. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt, und wir sind überwältigt von den Teilnehmerzahlen und von dem Zuspruch, den wir in diesen vier Veranstaltungstagen erfahren haben“, so Simon Gahre, der hauptverantwortliche Pastor für die Aktion.

Während an den ersten drei Tagen jeweils weit mehr als 100 Kinder durch das Gemeindehaus sprangen, erreichte das Spektakel am letzten Tag seinen Höhepunkt mit 190 Kindern. Aber nicht nur das Toben stand hoch im Kurs. Heißbegehrt war auch der selbstgemachte „Glibber-Schleim“, der literweise angerührt und in kleinen Gläsern mit nach Hause genommen werden durfte.

Generationen treffen sich im Elterncafé

Für die Erwachsenen gab es während des zweistündigen Events die Möglichkeit, im Eltern-Café Kaffee und Kuchen zu genießen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber nicht nur die Eltern, sondern auch so manche Großeltern kamen mit, und so entwickelte sich das Spielangebot in der Kirche zum Generationentreffpunkt. Rund 50 Kuchen und Kaffeespezialitäten fanden an den vier Aktionstagen bei den Gästen großen Anklang. Die Kinder konnten sich derweil an einer Snackbar mit frischem Obst, Knabbereien und Getränken stärken.

In großer Runde fand jeder Spieletag seinen Ausklang. Foto: Freie Christengemeinde Lichtenau

Jeder Spieletag fand seinen Abschluss in großer Runde im Kirchsaal. Wer wollte, kam hier zum gemeinsamen Singen zusammen. Danach wurden kindgerecht spannende Geschichten aus der Bibel erzählt. 20 Jugendliche und junge Erwachsene sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Indoor-Spielplatzes. Das Team hatte alle Hände voll zu tun, den unerwarteten Ansturm zu koordinieren. „Aber es war aller Anstrengungen wert“, ist sich das ehrenamtliche Team einig. Wenn es auch voll und mitunter turbulent war, musste niemand abgewiesen werden, zumal einige Familien auch aus dem Paderborner Stadtgebiet und aus Bad Lippspringe nach Lichtenau gekommen waren.

„Es sind alle herzlich willkommen gewesen, und nach dieser positiven Resonanz denken wir bereits jetzt schon über eine Fortsetzung dieses besonderen Events in unserer Kirche nach“, so das Fazit von Pastor Simon Gahre.