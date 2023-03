Henglarn: Grundschulkinder werkeln auf Kita-Baustelle

Lichtenau

In Henglarn wird gebaggert und gebaut: Eine neue Kindertagesstätte entsteht gerade in unmittelbarer Nähe der Grundschule Altenautal. Die Schülerinnen und Schüler waren so an der Baustelle interessiert, dass die bauführende Firma Wegener Massivhaus für einen Tag eine Kinderbaustelle errichtet hat.